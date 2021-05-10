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Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

RT на русскомиещё 4
47 минут назад
Парламент Армении на специальном заседании во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата — и. о. премьера Никола Пашиняна.
Пашиняна второй раз выдвинули на пост премьера Армении
Фото: RT на русскомRT на русском
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно Конституции, парламент Армении распускается в силу того, что два раза подряд не избирает премьер-министра.
Первый этап голосования состоялся 3 мая. Тогда также парламент не избрал Пашиняна премьером.
В мире,Армения,
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