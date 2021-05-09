На выборах в Шотландии победили сторонники независимости

На прошедших выборах в парламент Шотландии победила Шотландская национальная партия, которая выступает за проведение нового референдума о независимости. Об этом 9 мая сообщает Reuters.

Фото: Jane Barlow / PA / TASS Jane Barlow / PA / TASS

Националистам не хватило одного голоса, чтобы сформировать правительство большинства — они завоевали 64 мандата из необходимых 65. Но еще восемь голосов получили зеленые, которые также разделяют идеи отделения от Великобритании . Обе партии, имея 72 места в парламенте из 129, могут совместно инициировать референдум.

Для националистов это стало четвертой победой кряду на парламентских выборах. Их лидер, действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что вопрос о референдуме встанет в повестку дня, как только закончится пандемия коронавируса.

Политик назвала возмутительными угрозы премьер-министра Великобритании Борис Джонсона, который неоднократно выступал против нового референдума, блокировать голосование. В Лондоне утверждают, что референдум можно проводить только с разрешения центрального правительства, которое оно давать не собирается.

Референдум о независимости Шотландии проводили в 2014 году. На нем большинство, 55% против 45%, высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства. Тогда в Лондоне сказали, что такое голосование следует проводить «раз в поколение», и в Эдинбурге с этим согласились.

Теперь националисты утверждают, что ситуация радикально изменилась после Брексита, так как большинство шотландцев, в отличие от англичан и валлийцев, голосовали в 2016 году против выхода из Евросоюза . Тем не менее Стерджен и ее соратники согласны с Лондоном, что сейчас главная задача — это борьба с коронавирусом, а потому проведение референдума маловероятно раньше 2023 года.

По Акту о Шотландии 1998 года, которым был учрежден шотландский парламент, все вопросы, касающиеся «Союза королевств Шотландии и Англии», находятся в ведении парламента Великобритании. Именно он дает разрешение правительству Шотландии на проведение плебисцита, как это было в 2014 году.

В январе 2020 года Джонсон уже отказывал Стерджен в праве на проведение референдума. В случае нового отказа националисты обещают внести законопроект о референдуме в шотландский парламент, и тогда правительству придется обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить этот шаг. По словам Стерджен, если Лондон не оспорит в суде планы провести референдум, тогда он автоматически будет считаться законным.