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В Индии зафиксировали вспышку «черной плесени» у переживших коронавирус

Lenta.ru
14 минут назад
Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черная плесень») — редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами. Об этом сообщает India Today.
Журналисты отмечают, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее издание сообщало о 40 зафиксированных случаях мукоромикоза: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.
По данным издания, «черная плесень» сильнее остальных грозит людям, зараженным коронавирусом, и тем, кто уже пережил COVID-19.
Власти Индии начали принимать меры для борьбы с недугом. В Гуджарате уже заказали 5000 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.
Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти. По данным информационного агентства PTI, несколько жителей Индии уже умерли после заражения «черной плесенью».
В мире,Видео,Индия,
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