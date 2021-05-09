Акцию "Бессмертный полк" в Пекине сняли на видео

Традиционная акция "Бессмертный полк" в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в воскресенье в Пекине.

По сообщениям СМИ, в шествии приняли участие около 350 человек, среди которых были и граждане Китая . Собравшиеся с портретами героев войны в руках прошли строем под песни военных лет.

Cоветник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев назвал акцию "Бессмертный полк" "священным мероприятием" для России и ее народа, цель которой увековечить память о тех, кто погиб ради победы в Великой Отечественной войне.