Акцию "Бессмертный полк" в Пекине сняли на видео

Традиционная акция "Бессмертный полк" в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в воскресенье в Пекине.
По сообщениям СМИ, в шествии приняли участие около 350 человек, среди которых были и граждане Китая
. Собравшиеся с портретами героев войны в руках прошли строем под песни военных лет.
Cоветник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев назвал акцию "Бессмертный полк" "священным мероприятием" для России и ее народа, цель которой увековечить память о тех, кто погиб ради победы в Великой Отечественной войне.
Сообщается, что акция проводится в разных городах Поднебесной с 2016 года. В предыдущие годы в Пекине она проходила в городском парке на востоке города, однако в 2019 году шествие перенесли на территорию Пекинской выставки.