В Норвегии объявили бойкот вакцинам AstraZeneca и J&J

Ранее использование этих двух вакцин было временно приостановлено до решения экспертной группы. Специалисты изучали все возможные риски от использования препаратов и вынесли своё решение. Несмотря на это, тем, кто всё же желает привиться этими вакцинами, можно будет сделать это на добровольной основе.