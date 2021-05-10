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В Норвегии призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

News.ruиещё 13
1 час назад
Норвежские эксперты рекомендовали правительству отказаться от использования вакцин AstraZeneca и J&J. об этом сообщает телекомпания NRK.
В Норвегии объявили бойкот вакцинам AstraZeneca и J&J
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Jonson & Jonson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей, — говорится в сообщении.
Ранее использование этих двух вакцин было временно приостановлено до решения экспертной группы. Специалисты изучали все возможные риски от использования препаратов и вынесли своё решение. Несмотря на это, тем, кто всё же желает привиться этими вакцинами, можно будет сделать это на добровольной основе.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) приняла решение не продлевать договор на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Евросоюз (ЕС) на второе полугодие 2021 года, передаёт агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
ЕК в апреле 2021-го обратилась с судебным иском против данного предприятия из-за невыполнения контракта на предзаказ препарата. В I квартале вместо предусмотренных 120 млн доз AstraZeneca поставила лишь около 40 млн, что привело к срыву графика вакцинации в ряде государств ЕС в первые месяцы 2021-го.
В мире,Тьерри Бретон,Johnson & Johnson,Еврокомиссия,ЕС,Reuters,Норвегия,
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