«Война между Россией и США?»: россиянин сросил американцев про ВОВ

Блогер Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе , провел эксперимент, опросив молодых американцев о Дне Победы. На канале GlebaTV Маврин показывает, как жители США реагируют на русскую музыку. К 9 мая он подготовил спецвыпуск.

Фото: Видеокадр Видеокадр

«Мне захотелось поделиться с американцами нашей культурой. Нашим главным праздником, рассказать им, спросить у них, что они знают о Второй мировой», - рассказал автор канала, находясь за рулем.

На заднем сиденье в это время были два афроамериканца – типичных представителя лос-анджелесской улицы.

«Вторая мировая Это война между Россией и США? Кто там был? Фиг знает не помню. Россия и кто? А, Германия, точно. Я промахнулся, сорри» , - ответил один из юношей на вопрос о второй мировой.

«Каждый год на 9 мая у нас большое празднование. Для нас это святой праздник, очень значимый. У нас проводится большой парад», - пояснил россиянин.

«Правильно, нужно отмечать!» - ответили опрашиваемые.

Услышав, что страна потеряла 25 млн человек, и в России нет семьи, где б не был памятен свой герой, американцы неподдельно изумились, а один из них признался, что ему "захотелось плакать".

«С ума сойти. 25 миллионов человек!» - медленно проговорил американец..

Услышав, что страна потеряла 25 млн человек, и в России нет семьи, где бы не был памятен свой герой, американцы неподдельно изумились, а также пришли восторг от песни «День Победы».

«Тут говорится о том, что вернулись не все, но это все равно была Победа», - сказал один из них, ознакомившись с переводом.