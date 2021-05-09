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«Это война между Россией и США?»: блогер опросил американцев про Вторую Мировую войну

Майк Габриелян
1 час назад
Блогер Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе, провел эксперимент, опросив молодых американцев о Дне Победы. На канале GlebaTV Маврин показывает, как жители США реагируют на русскую музыку. К 9 мая он подготовил спецвыпуск.
«Война между Россией и США?»: россиянин сросил американцев про ВОВ
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Мне захотелось поделиться с американцами нашей культурой. Нашим главным праздником, рассказать им, спросить у них, что они знают о Второй мировой», - рассказал автор канала, находясь за рулем.
На заднем сиденье в это время были два афроамериканца – типичных представителя лос-анджелесской улицы.
«Вторая мировая Это война между Россией и США? Кто там был? Фиг знает не помню. Россия и кто? А, Германия, точно. Я промахнулся, сорри» , - ответил один из юношей на вопрос о второй мировой.
«Каждый год на 9 мая у нас большое празднование. Для нас это святой праздник, очень значимый. У нас проводится большой парад», - пояснил россиянин.
«Правильно, нужно отмечать!» - ответили опрашиваемые.
Услышав, что страна потеряла 25 млн человек, и в России нет семьи, где б не был памятен свой герой, американцы неподдельно изумились, а один из них признался, что ему "захотелось плакать".
«С ума сойти. 25 миллионов человек!» - медленно проговорил американец..
Услышав, что страна потеряла 25 млн человек, и в России нет семьи, где бы не был памятен свой герой, американцы неподдельно изумились, а также пришли восторг от песни «День Победы».
«Тут говорится о том, что вернулись не все, но это все равно была Победа», - сказал один из них, ознакомившись с переводом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве прошел главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В мире,Россия,Лос-Анджелес,Соединенные Штаты,
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