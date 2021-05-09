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Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

Lenta.ru
45 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом пишет ТАСС.
Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Документ регламентирует передачу государственной власти Совету безопасности в случае гибели президента вследствие покушения, совершения террористических актов в стране, проявления внешней агрессии или иных насильственных действий.
Также согласно декрету, премьер-министр Белоруссии будет председателем на заседаниях Совета безопасности.
В мире,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
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