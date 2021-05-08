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В Турции резко сократилось число новых случаев COVID-19

Newsru.com
1 час назад
В субботу, 8 мая, в Турции было выявлено чуть более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную сводку Минздрава республики.
В Турции резко сократилось число новых случаев COVID
Фото: ReutersReuters
Тем самым количество заболевших за сутки впервые с 17 марта опустилось ниже отметки в 20 тысяч человек, отмечаетагентство. Тогда было зарегистрировано 18 912 новых случаев,
В мире,Турция,
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