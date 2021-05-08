Экс-премьер Словакии заявил о «чудовищных размерах» русофобии в стране

Русофобия в правящей коалиции Словакии приняла «чудовищные размеры», а Россию абсурдно обвиняют в развязывании Второй мировой войны. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и нынешний лидер оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что его партия считает День Победы над фашизмом важным праздником и всегда будет его отмечать. В связи с этим представители фракции 8 мая традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на мемориальном комплексе Славине.

«Уважение героев Красной Армии в настоящее время еще более актуально, так как русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а РФ абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны», — написал политик.

Когда его партия станет составной частью правящей коалиции, то она будет акцентировать внимание на том, чтобы в словацком обществе не допускалось искажения значения Советского Союза и его Красной Армии в поражении фашизма, добавил Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что три сотрудника российского посольства в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны из-за геополитической ситуации и ситуации в Чехии.