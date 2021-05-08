ЕС внес залог за главу партии Саакашвили

Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более 11,6 тыс. долларов) за депутата, главу партии «Единое национальное движение» Нику Мелия для освобождения его из предварительного заключения.

Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.