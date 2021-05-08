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ЕС внес залог за главу партии Саакашвили

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более 11,6 тыс. долларов) за депутата, главу партии «Единое национальное движение» Нику Мелия для освобождения его из предварительного заключения.
ЕС внес залог за главу партии Саакашвили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелия из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям», – сказано в заявлении представительства ЕС в Грузии, передает ТАСС.
Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.
Мелия взят под стражу 23 февраля этого года в рамках расследования дела о массовых антиправительственных выступлениях в Тбилиси в 2019 году из-за визита депутатов Госдумы, он призывал сторонников штурмовать парламент.
В мире,Госдума,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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