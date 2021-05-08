Зеленский и послы должны участвовать в мемориальной церемонии в честь погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, вместо 9 мая празднуется 8 мая - как День памяти и примирения. Акцент делается не на Победе советского народа, а на чествовании жертв Второй мировой войны. Украинцы должны использовать красный мак, а не георгиевскую ленточку.