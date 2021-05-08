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Зеленский с послами ЕС и G7 прибыл в Донбасс

Майк Габриелян
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в районы Луганской области, контролируемые Киевом. Главу бывшей советской республики сопровождают представители ряда стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вместе с Владимиром Зеленским прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС», - говорится в сообщении.
Зеленский и послы должны участвовать в мемориальной церемонии в честь погибших во Второй мировой войне.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как власти Украины предпринимают попытки переписать историю. Новые киевские законы предписывают использовать выражение «Вторая мировая война» вместо «Великая Отечественная война».
Кроме того, вместо 9 мая празднуется 8 мая - как День памяти и примирения. Акцент делается не на Победе советского народа, а на чествовании жертв Второй мировой войны. Украинцы должны использовать красный мак, а не георгиевскую ленточку.
Однако жители республики, несмотря на угрозы радикалов, участвуют в акции «Бессмертный полк», а 83% украинцев по-прежнему считают 9 Мая великим праздником.
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