В Германии вступились за советского воина

Николай Масалов — уроженец Кемеровской области, в апреле 1945 года был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин он спас трехлетнюю девочку и получил ранение, за что ему присвоили звание почетного гражданина города в 1965 году. Однако в 1992-м, после объединения Германии, Масалова в обновленный список не включили. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
просил власти германской столицы вернуть военному почетное звание, но те отказали.