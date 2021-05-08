В Германии вступились за советского воина

По его словам, подвиг сержанта Красной армии даже лег в основу сюжета монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке (Берлин). Кроме того, его память увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре германской столицы, на мемориальной табличке.