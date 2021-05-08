Тунис закрывается из-за пандемии COVID-19

Кроме того, под запрет попали любые спортивные, культурные и семейные мероприятия, закрыты магазины и кафе, парки и курорты. По данным на 8 мая в Тунисе зафиксировано 317 тысяч случаев COVID-19, 11 тысяч пациентов умерли от последствий инфекции.