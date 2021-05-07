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Лукашенко рассказал о финансировании протестов в Белоруссии

Lenta.ru
7 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как белорусская оппозиция финансирует протесты в стране. Об этом сообщает телеканал СТВ.
Лукашенко рассказал о финансировании протестов в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам белорусского лидера, оппозиция в рамках переговоров о финансировании протеста в стране обсуждает вопрос будущей продажи предприятий в случае смены власти в обмен на оказание ей помощи на текущем этапе.
Также Лукашенко заявил, что в последнее время оппозиции начали урезать финансирование.
«Говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, — получите деньги, и называют цену. Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озерном — 10 миллионов долларов. Еще там что-то — 50 миллионов долларов», — сказал он.
При этом президент Белоруссии не стал называть конкретные фамилии, предложив журналистам самим догадаться.
Ранее Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике. Белорусский лидер отметил, что согласен выполнить требования стран Запада и провести досрочные выборы в стране параллельно с США. При этом Лукашенко критически оценил последние президентские выборы в Соединенных Штатах, заявив, что тогда «бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны».
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
В мире,Александр Лукашенко,Дональд Трамп,Беларусь,
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