Лукашенко рассказал о финансировании протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как белорусская оппозиция финансирует протесты в стране. Об этом сообщает телеканал СТВ.

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По словам белорусского лидера, оппозиция в рамках переговоров о финансировании протеста в стране обсуждает вопрос будущей продажи предприятий в случае смены власти в обмен на оказание ей помощи на текущем этапе.

Также Лукашенко заявил, что в последнее время оппозиции начали урезать финансирование.

«Говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, — получите деньги, и называют цену. Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озерном — 10 миллионов долларов. Еще там что-то — 50 миллионов долларов», — сказал он.

При этом президент Белоруссии не стал называть конкретные фамилии, предложив журналистам самим догадаться.

Ранее Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике. Белорусский лидер отметил, что согласен выполнить требования стран Запада и провести досрочные выборы в стране параллельно с США. При этом Лукашенко критически оценил последние президентские выборы в Соединенных Штатах, заявив, что тогда «бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны».