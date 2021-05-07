США передумали вводить новые санкции против России

«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», — сказала она.
27 апреля стало известно, что США приготовились вводить санкции против России. По словам представителя американской администрации высокого ранга, Вашингтон заставит Москву платить за «неприемлемые действия».
Ранее в США заявили, что подход администрации президентаДжо Байдена к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. 28 апреля американский лидер обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». В ходе выступления он заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства».