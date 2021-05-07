Венгрия подтвердила надежность поступившего в Словакию "Спутника V"

Специализированная лаборатория в Венгрии
подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», первая партия которой была поставлена в Словакию
1 марта. Об этом со ссылкой на главу словацкого Минздрава
Владимира Ленгварского пишет
РИА Новости.
«Рамблер» писал, что решение премьер-министра Словакии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» привело к расколу в правящей коалиции страны и стоило кресла главе Минздрава Мареку Крайчи, выдавшему разрешение на использование препарата в стране.
Первая партия вакцины «Спутник V» была получена в Словакии 1 марта, 46 ампул из нее были переданы для тестирования в специализированную лабораторию в Венгрии.
«Результаты тестирования вакцины «Спутник V» в Венгрии в порядке», - заявил Ленгварский.
При этом ранее премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал, что, если исследование российского препарата в сертифицированной лаборатории в Венгрии завершится успешно, «Спутник V» будет одобрен для использования в республике.
В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций
просил правительство Словакии вернуть поставленную в республику первую партию «Спутника V» в связи с многочисленными нарушениями контракта.