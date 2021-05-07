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Венгерская лаборатория заявила о надежности поступившего в Словакию «Спутника V»

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», первая партия которой была поставлена в Словакию 1 марта. Об этом со ссылкой на главу словацкого Минздрава Владимира Ленгварского пишет РИА Новости.
Венгрия подтвердила надежность поступившего в Словакию "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что решение премьер-министра Словакии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» привело к расколу в правящей коалиции страны и стоило кресла главе Минздрава Мареку Крайчи, выдавшему разрешение на использование препарата в стране.
Первая партия вакцины «Спутник V» была получена в Словакии 1 марта, 46 ампул из нее были переданы для тестирования в специализированную лабораторию в Венгрии.
«Результаты тестирования вакцины «Спутник V» в Венгрии в порядке», - заявил Ленгварский.
При этом ранее премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал, что, если исследование российского препарата в сертифицированной лаборатории в Венгрии завершится успешно, «Спутник V» будет одобрен для использования в республике.
В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций просил правительство Словакии вернуть поставленную в республику первую партию «Спутника V» в связи с многочисленными нарушениями контракта.
В мире,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,Венгрия,Словакия,
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