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Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 7 мая, подписал распоряжение, согласно которому город Шуша объявляется культурной столицей Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.
Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — указано в документе.
Решение назвать Шушу, расположенную в Нагорном Карабахе, культурной столицей было вызвано необходимостью «восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни, в также пропаганды на международной арене как яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства».
9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В результате российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
Ранее в российском МИДе рассказали о позитивной тенденции в нагорно-карабахском урегулировании.
В мире,Ильхам Алиев,МИД,ИТАР-ТАСС,Азербайджан,
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