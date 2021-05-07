Псаки уйдет с поста пресс-секретаря Байдена в течение года

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что многому научилась за время своей политической карьеры и нарекла себя «жертвой российской пропаганды». Кроме того, она объявила о намерении покинуть свой пост «примерно через год». По словам Псаки, срок службы был оговорен заранее — представлять президента Джо Байдена она должна была на протяжении года.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что "и представить не могла, что окажется на своей позиции". По ее словам, годы работы в Госдепартаменте США и в офисе президента стали для нее "настоящим путешествием". Об этом она заявила в подкасте бывшего главного политического стратега команды Обамы Дэвида Аксельрода , передает телеканал CNN.

При этом Псаки заявила, что еще работая представителем Госдепа в администрации Барака Обамы, она якобы оказалась под огнем "российской пропаганды".

"Как вы уже сказали, я работала в Госдепартаменте, и узнала очень много о вопросах внешней, международной политики. Я стала жертвой российской пропаганды и оказалась лицом к лицу с Fox News, [каналом], симпатизирующим республиканцам", - утверждает она.

При этом Псаки добавила, что в следующем году на посту пресс-секретаря Белого дома ее может сменить другой человек. Она отметила, что срок работы на этой должности был обговорен еще в ходе предвыборной кампании Джо Байдена и, по плану, должен составить один год.

Псаки отметила, что ей "нравятся вызовы и ответственность ее работы". Кроме того, она рассказала о том, что не рекомендует Байдену общаться с журналистами вне рамок официальных пресс-конференций.

"Часто мы говорим: "Не отвечайте на вопросы", — сказала она.

При этом Псаки признала, что Байдену общаться с прессой нравится.

После работы в Госдепартаменте Псаки весной 2015 года была назначена директором по коммуникациям администрации президента США Барака Обамы . По словам политика, найти ей замену было практически нереально.

"Она работала в двух моих избирательных кампаниях, она трудилась в Белом доме и ездила по миру в качестве советника госсекретаря. Я полностью доверяю Джен, и был очень обрадован тем, что она согласилась работать в администрации главой отдела коммуникаций", — отмечал Обама в своих мемуарах.

А в конце ноября прошлого года Джо Байден объявил, что Псаки займёт пост пресс-секретаря Белого дома в его тогда ещё потенциальной администрации.

Джен Псаки известна из-за своей критики в адрес России, спорных высказываний и "ляпов". Например, в 2014 году она рассуждала о неких "выборных каруселях" на референдумах о статусе Донецкой и Луганской областей Украины, однако так и не смогла объяснить, что имела в виду, отметив, что "просто читала и сама не очень знакома с этим термином".

Кроме того, она путалась в направлении поставок газа между Россией и Украиной.

"Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", — заявляла Псаки.

При этом сама она неоднократно говорила о кампании, которую якобы развернула против нее Москва. В 2014 году Джен Псаки заявила, что опасается "пропагандистской машины РФ", но любит русскую культуру.

"Россия — прекрасная страна, там живут прекрасные люди. Это страна с великой культурой и историей. "Анна Каренина" — одна из моих любимых книг", — говорила она.