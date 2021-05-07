В США могут забраковать 70 млн доз вакцины от коронавируса

Безопасность около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса, произведенных компанией Johnson & Johnson на заводе в Балтиморе, может быть поставлена под сомнение. Об этом со ссылкой на источники в официальных кругах пишет The New York Times.

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Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники завода в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов, которая привела к потере 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. После инцидента Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) начало проверку завода.

По данным The New York Times, у контролирующих органов вызывают сомнения и другие дозы вакцин, которые были произведены на этом заводе и отправлены затем в Европу, Канаду и Южную Африку. Так, общее количество экспортированных «подозрительных» доз J&J составляет от шести до девяти миллионов.