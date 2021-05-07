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В США могут забраковать 70 млн доз вакцины от коронавируса

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Безопасность около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса, произведенных компанией Johnson & Johnson на заводе в Балтиморе, может быть поставлена под сомнение. Об этом со ссылкой на источники в официальных кругах пишет The New York Times.
В США могут забраковать 70 млн доз вакцины от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники завода в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов, которая привела к потере 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. После инцидента Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) начало проверку завода.
По данным The New York Times, у контролирующих органов вызывают сомнения и другие дозы вакцин, которые были произведены на этом заводе и отправлены затем в Европу, Канаду и Южную Африку. Так, общее количество экспортированных «подозрительных» доз J&J составляет от шести до девяти миллионов.
При этом под сомнение поставлены всего около 70 миллионов доз с завода, большая часть из которых предназначена для внутреннего использования в США, пояснили источники издания.
В мире,Johnson & Johnson,New York Times,Соединенные Штаты,
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