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Псаки назвала себя "жертвой российской пропаганды"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уверена, что стала "жертвой российской пропаганды" во время своей работы в американском Госдепартаменте. Об этом она заявила в беседе с основателем и директором Института политики Чикагского университета Дэвидом Аксельродом в его подкасте "The Axe Files".
Псаки: я стала жертвой российской пропаганды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Я работала в Госдепартаменте, и узнала очень много о вопросах внешней, международной политики. Я была жертвой российской пропаганды. Я не могла такого предвидеть, – рассказала глава пресс-службы Белого дома.
Кроме того, она обратила внимание на сложности в работе с телеканалом Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию США. Ранее Псаки заявила, что намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома в 2022 году. По ее словам, изначально планировалось, что она пробудет на этой должности примерно год или "около того".
Псаки была главой пресс-службы Госдепа с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й. С 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям тогдашнего президента США Барака Обамы. Псаки обрела известность благодаря неоднозначным высказываниям и резкой критике в адрес России, а также спорным заявлениям о ситуации на Украине.
В мире,Дэвид Аксельрод,Барак Обама,Республиканская партия США,Администрация США,Госдеп США,Fox News,
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