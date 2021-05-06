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Глава МИД Румынии назвал Черное море "озером НАТО"

Вероника Полынина
11 минут назад
Черное море частично превратилось в «озеро НАТО», заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреско.
Глава МИД Румынии назвал Черное море "озером НАТО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отвечая на вопрос журналистов о том, как препятствовать превращению Черного моря в «русское», Ауреско заявил, что членам Североатлантического альянса необходимо присутствовать в регионе, так как Черное море частично стало «озером НАТО».
«Черное море частично превратилось в "озеро" НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса, я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», - приводит «Комсомольская правда» слова румынского министра.
Ауреску добавил, что Бухарест обеспокоен массивной «передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе». По его словам, безопасность в районе Черного моря — «неотъемлемая часть безопасности НАТО».
Как сообщал «Рамблер», в конце апреля Черноморский флот РФ провел учебные стрельбы. В ходе них ракетный крейсер «Москва» впервые в истории выполнил стрельбу ракетой «Вулкан» из комплекса «Базальт». В пресс-службе Черноморского флота рассказали, что ракета успешно поразила цель (щит-мишень) на морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров.
В мире,НАТО,МИД,Комсомольская правда,Румыния,
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