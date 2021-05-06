В Минске запретили проводить шествие «Бессмертного полка»

Согласно сообщению, Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) при этом предложил участникам объединений поучаствовать в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в белорусской столице «в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом».

Отмечается, что организаторы акции «Бессмертный полк» в связи с этим пригласили желающих принять участие в этой церемонии, подходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00 (совпадает с мск), принося с собой фотографии участников Великой Отечественной войны, плакаты, транспаранты и флаги, «содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны».