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Мэрия Минска запретила проводить шествие «Бессмертного полка»

Газета.Ru
42 минуты назад
Мэрия Минска отказала ряду общественных объединений в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает сайт левопатриотических объединений Белоруссии.
В Минске запретили проводить шествие «Бессмертного полка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно сообщению, Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) при этом предложил участникам объединений поучаствовать в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в белорусской столице «в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом».
Отмечается, что организаторы акции «Бессмертный полк» в связи с этим пригласили желающих принять участие в этой церемонии, подходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00 (совпадает с мск), принося с собой фотографии участников Великой Отечественной войны, плакаты, транспаранты и флаги, «содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны».
В прошлом году в Минске шествие в рамках акции «Бессмертный полк» не проводилось.
Ранее стало известно, что власти Ташкента отменили шествие «Бессмертного полка».
В мире,Минск,
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