В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Премьер Чехии призвал к разрядке отношений с Россией

Вероника Полынина
28 минут назад
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за разрядку накаленных отношений между Прагой и Москвой, передает ТАСС.
Премьер Чехии призвал к разрядке отношений с Россией
Фото: EPAEPA
«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», - заявил Бабиш, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента.
Он предостерег парламентариев, напомнив, что Россия может включить Чехию в список недружественных государств, который, как заявили в МИД РФ, только формируется.
«Не знаю, мало ли вам этого?» - поинтересовался Бабиш.
Как сообщал «Рамблер», отношения между РФ и Чехией обострились после того, как власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием, и объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания называла сотрудниками ГРУ, отравившими Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
В мире,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Андрей Бабиш,Александра Петрова,ГРУ,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители