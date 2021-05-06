Премьер Чехии призвал к разрядке отношений с Россией

Как сообщал «Рамблер», отношения между РФ и Чехией обострились после того, как власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием, и объявили в розыск граждан России Александра Петрова
и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания называла сотрудниками ГРУ
, отравившими Сергея
и Юлию Скрипалей
в Солсбери. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.