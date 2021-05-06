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Эстония направила России ноту протеста

Вероника Полынина
58 минут назад
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и передал ему ноту протеста в связи с нарушением российским самолетом воздушной границы Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Об этом сообщает «Интерфакс».
Эстония направила России ноту протеста
Фото: ТАССТАСС
В главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что 5 мая в первой половине дня российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики и пробыл там около минуты.
Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
В Таллине отметили, что это уже второе нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом в текущем году. Первый инцидент якобы произошел в начале февраля. Тогда российское Минобороны опровергло обвинения Таллина в нарушении воздушного пространства.
Как писал «Рамблер», 30 апреля Белоруссия заявила о втором за месяц нарушении воздушное границы польским самолетом. В связи с этим МИД Белоруссии вызвал атташе по вопросам обороны при польском посольстве.
В мире,Министерство обороны,МИД,Россия,Таллин,Эстония,
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