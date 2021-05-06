Эстония направила России ноту протеста

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В главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что 5 мая в первой половине дня российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики и пробыл там около минуты.

Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

В Таллине отметили, что это уже второе нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом в текущем году. Первый инцидент якобы произошел в начале февраля. Тогда российское Минобороны опровергло обвинения Таллина в нарушении воздушного пространства.