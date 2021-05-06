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В Турции объяснили нехватку стула для главы Еврокомиссии

Алиса Селезнёва
23 минуты назад
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу объяснил конкуренцией в ЕС то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула во время визита в Турцию. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Урсула фон дер Ляйен вместе с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем находились с визитом в Турции, где провела переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы предусмотрели только два стула для фотосессии участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции.
Их заняли президент и глава Евросовета.
Урсула фон дер Ляйен, несмотря на равный статус с Шарлем Мишелем, была вынуждена сесть на диван в стороне. Глава ЕК высказала мнение, что такая оплошность вязана с тем, что она – женщина.
По словам Чавушоглу, скандал из-за протокола очень огорчил турецкую сторону.
«Фон дер Ляйен неправа, связав инцидент с тем, что она женщина. У нас роль женщины очень высока, и к главе ЕК у нас особое уважение. Но если у них есть проблемы с их протоколом, то пусть это не бросает тень на Турцию», - заявил дипломат.
Глава МИД Турции подчеркнул, что причиной произошедшего стала «конкуренция в ЕС между Евросоветом и Еврокомиссией».
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