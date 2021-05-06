Российских наемников обвинили в казнях и изнасилованиях в ЦАР

Авторы упомянутого расследования зафиксировали около сотни случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые приписываются войскам ЦАР и их союзникам из России
. В частности, выявлено 26 внесудебных казней, пять случаев изнасилования, а также 27 произвольных арестов и лишения свободы.
Среди подобных эпизодов упоминается инцидент в городе Бамбари, произошедший в декабре 2020 года, когда правительственные войска вместе с наемниками сумели отбить населенный пункт у повстанцев. Утверждается, что наемники атаковали мечеть, в которой вместе с боевиками прятались мирные жители. Очевидец тех событий заявил, что россияне якобы устроили хаотичную стрельбу, а после — казнили троих человек без какого-либо суда. Отмечается, что после возвращения Бамбари, по городу прокатилась волна произвольных арестов. При этом те, кто были арестованы, пропали без вести.
Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.