Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Румынии

Принц Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн застрелил медведя, который был самым большим в Румынии и, вероятно, во всей Европе. Об этом со ссылкой на экологов пишет Associated Press.

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По данным издания, принцу было выдано специальное разрешение на отстрел медведицы, которая наносила ущерб деревне.

Однако вместо медведицы, Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн убил крупного самца по кличке Артур, который жил на охраняемой территории и никак не контактировал с людьми, утверждают экологи.

«Речь всегда шла о том, чтобы застрелить самого большого медведя, а не о решении проблемы людей. Интересно, как принц перепутал самого большого самца, живущего в дикой природе, с гораздо меньшей самкой рядом с деревней?» - заявил глава организации Agent Green Габриэль Паун.

Издание со ссылкой на официальные документы утверждает, что принцу было выдано разрешение на охоту в графстве Ковасна, и 13 марта он застрелил 17-летнего бурого медведя, за что якобы заплатил 7000 евро. В Румынии проводится расследование инцидента, сам Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн от комментариев отказался.

Трофейная охота на бурых медведей запрещена в Румынии с 2016 года. Исключения составляют животные, причиняющие вред людям.