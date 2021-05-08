Байден уверен в скорой встрече с Путиным

"Я уверен, что мы сможем это сделать. У нас нет конкретных времени или места. Над этим работают", - сказал политик.
"Это не влияет на мое желание встретиться [с Путиным] один на один. Кстати, заметьте, что раньше у России было больше войск [в южных регионах РФ у границы с Украиной]. Они отвели войска", - пояснил Байден.
"Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации", — напомнил Салливан.
"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне", — сообщал Кремль.
"Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас есть сомнения в отношении Путина, у него есть арсенал ядерного оружия. Одно это означает, что мы должны иметь с ним какое-то взаимодействие", — сказал сенатор Марко Рубио.