Путин и Байден могут встретиться в Исландии

В Рейкьявике же в 1986 году советский лидер Михаил Горбачев встретился с американским президентом Рональдом Рейганом. Исландия находится на полпути между Москвой
и Вашингтоном. Хотя тогда на встрече не было подписано никаких документов, она считается первым шагом к завершению холодной войны. Важной частью переговоров, помимо обсуждения сокращения количества стратегических вооружений, был шпионский скандал. За некоторое время до проведения саммита в Штатах был арестован по подозрению в шпионаже сотрудник советской делегации в ООН
, а в Москве - арестован по аналогичному подозрению американский журналист. После этого Вашингтон выслал 55 дипломатов обратно в СССР, а советское руководство запретило своим гражданам работать в посольстве США.