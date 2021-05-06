На кадрах видно, как протестующие пытаются прорваться в здание Капитолия, забрасывают его камнями.

Стоит отметить, что в Колумбии с 28 апреля проходят протесты против налоговой реформы. Проект предусматривал расширение применения НДС, введение дополнительных сборов, новые налоги для населения. В ходе протестов погибли не меньше 19 человек, пострадали больше 800.