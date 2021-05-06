В Колумбии участники протестных акций пытались прорваться в здание Капитолия, где заседают нижняя и верхняя палаты Конгресса. Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».
На кадрах видно, как протестующие пытаются прорваться в здание Капитолия, забрасывают его камнями.
Сенатор Маурисио Торо сообщил, что находящимся внутри пришлось эвакуироваться.
«Несколько минут назад нам пришлось эвакуироваться из помещения Конгресса в целях безопасности, поскольку некоторые протестующие пытались проникнуть внутрь»,— написал Торо в Twitter.
Стоит отметить, что в Колумбии с 28 апреля проходят протесты против налоговой реформы. Проект предусматривал расширение применения НДС, введение дополнительных сборов, новые налоги для населения. В ходе протестов погибли не меньше 19 человек, пострадали больше 800.