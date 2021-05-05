155 млн человек оказались в ситуации острого голода

Масштабы голода в мире достигли максимальных показателей за последние пять лет, сообщает « Прайм » со ссылкой на доклад Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами — международного альянса ООН ЕС , правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.

В 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек в 55 странах мира оказались в ситуации острого голода, говорится в докладе. Этот показатель превысил прошлогодний на 20 млн человек. По мнению авторов исследования, в мире наблюдается тревожная тенденция к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности.

Отмечается, что около 133 тысяч человек в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене оказались в условиях «катастрофического» отсутствия продовольственной безопасности. Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились «буквально в шаге от голодного истощения».

Проблема голода острее всего стоит в Африке. 98 млн человек из общего числа столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности проживали именно на Африканском континенте. Кроме того, тяжелые продовольственные кризисы затронули Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити.

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода авторы доклада называют конфликты, экономические потрясения, зачастую обусловленные пандемией COVID-19, погодные явления, которые ранее возглавляли список, и экстремальные погодные явления.