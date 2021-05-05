В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Масштабы голода в мире выросли до максимума за пять лет

Вероника Полынина
39 минут назад
Масштабы голода в мире достигли максимальных показателей за последние пять лет, сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами — международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.
155 млн человек оказались в ситуации острого голода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек в 55 странах мира оказались в ситуации острого голода, говорится в докладе. Этот показатель превысил прошлогодний на 20 млн человек. По мнению авторов исследования, в мире наблюдается тревожная тенденция к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности.
Отмечается, что около 133 тысяч человек в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене оказались в условиях «катастрофического» отсутствия продовольственной безопасности. Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились «буквально в шаге от голодного истощения».
Проблема голода острее всего стоит в Африке. 98 млн человек из общего числа столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности проживали именно на Африканском континенте. Кроме того, тяжелые продовольственные кризисы затронули Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити.
Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода авторы доклада называют конфликты, экономические потрясения, зачастую обусловленные пандемией COVID-19, погодные явления, которые ранее возглавляли список, и экстремальные погодные явления.
Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года в ООН заявили, что мир стоит на грани «пандемии голода». Директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бизли призвал ведущие страны мира предоставить институтам ООН необходимое финансирование для преодоления гуманитарного кризиса.
В мире,ООН,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители