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Треть жителей Евросоюза получили первую дозу вакцины

Газета.Ruиещё 4
21 час назад
Треть населения Евросоюза получили первую дозу препарата от коронавируса, 12% — обе дозы. Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, пишет РИА «Новости».
Треть жителей Евросоюза получили первую дозу вакцины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Сейчас более 30% населения ЕС получили первую дозу, по второй дозе мы достигли 12%», — сказала она.
В Еврокомиссии выразили надежду, что 70% граждан будут привиты уже в июле. В Европе коронавирусом заразились 45 млн человек, больше миллиона пациентов скончались.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили европейские страны, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом.
Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, многие европейские страны планируют в ближайшее время смягчить ограничения. По его словам, слишком быстрая отмена мер может привести к «сильному шторму в любой стране».
В мире,Ханс Клюге,ВОЗ,Еврокомиссия,ЕС,
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