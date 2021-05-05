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Макрон почтил память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти

RT на русскомиещё 3
2 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Наполеона Бонапарта в день 200-летия смерти французского императора и полководца.
Макрон почтил память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти
Фото: ReutersReuters
«Наполеон — это часть нас», — сказал Макрон в ходе выступления в Институте Франции в Париже, которое транслировали телеканалы.
Французский лидер назвал Бонапарта стратегом, законодателем и строителем, отметив, что «эта часть Франции покорила мир».
При этом он напомнил о жертвах, которыми сопровождалась его эпоха. По словам Макрона, с тех пор Франция «поставила ценность человеческой жизни выше всего, будь то в войнах или пандемиях».
Затем Макрон в сопровождении своей супруги Брижит возложил цветы к могиле Наполеона в Доме инвалидов.
В мире,Эммануэль Макрон,Франция,
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