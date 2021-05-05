Дело мужа Тихановской направили в Верховный суд

В сообщении ведомства также говорится, что в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и проживания, обнаружены и изъяты $900,3 тыс., пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - заявили в прокуратуре.

Ущерб государству

В Генпрокуратуре заявили, что "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около $1,16 млн)". Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около $775 тыс.). После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение фигурантам дела предъявлено "обоснованно и подтверждено собранными доказательствами", а избранная обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена "обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется". Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.