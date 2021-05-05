Дело мужа Тихановской направили в Верховный суд

По данным следствия, для достижения своих целей обвиняемые использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. "Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики", - добавили в прокуратуре
. Отмечается, что во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на "обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности".