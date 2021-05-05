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В ГПСУ рассказали о протяжённости рвов на украино-российской границе

ИА Regnumиещё 11
1 час назад
На украино-российской границе с 2014 года выкопали около 400 км противотанковых рвов. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».
На Украине на границе с РФ появились противотанковые рвы
Фото: ИА RegnumИА Regnum
"За всё время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — рассказал он.
Дейнеко отметил, что на укрепление границы изначально хотели потратить около $143 млн, однако позже эта сумма снизилась до $90 млн.
«На этот год запланированы расходы в 338 млн гривен (примерно $12 млн —)», — добавил чиновник.
По его словам, работы по укреплению границы завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области и готовятся в Сумской области.
Напомним, ранее Сергей Дейнеко заявил, что проекта «Стена» как такового не существует, но обустройство украино-российской границы идёт.
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