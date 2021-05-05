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Грузинские священники избили «продавшего» монастырь Азербайджану экс-сотрудника МИД

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад
Группа грузинских священников на границе с Азербайджаном напала на бывшего сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал»), готовивших сюжет в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузины избили «продавшего» монастырь Баку чиновника
Фото: CC BY 2.0CC BY 2.0
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури пообещал наказать всех виновных в инциденте.
«Насилие неприемлемо в любом случае. Следствие установит виновных, которые будут наказаны», – заявил он.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит Баку с официальным визитом. Местные СМИ не исключают, что он затронет вопрос Давид-Гареджи.
Пострадавшие во время инцидента утверждают, что духовники были в нетрезвом состоянии. Священники нанесли Мелашвили и тележурналистам словесные и физические оскорбления. В январе Генпрокуратура Грузии объявила о том, что установила ответственность двух официальных лиц – сотрудника МИД Мелашвили и МВД Натальи Ильичевой, действия которых в рамках госкомиссии по делимитации границы с Азербайджаном нанесли ущерб национальным интересам страны, дело направлено в суд.
Как заявили на брифинге в генпрокуратуре Грузии, «по заданию вышестоящих лиц», имена которых пока не названы, данные лица целенаправленно использовали картографические материалы, по которым возникла угроза потери Грузией 3500 гектаров в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи
В частности, генпрокуратура располагает видео- и аудиозаписями переговоров Мелашвили в связи с этим делом, и они велись «против интересов Грузии». Переговоры о делимитации государственной границы велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили. Расследование начато на основании обращения Минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии.
По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ранее на начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за 30 или за 80 млн долларов». Мелашвили и Ильичева были задержаны, а затем выпущены под залог.
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 км. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры, в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса VI века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану.
Грузинский бизнесмен Давид Хидашели обнаружил в зарубежных архивах карты периода тридцатых годов прошлого века, выкупил их, теперь Грузия может не потерять монастырь.
В мире,Ираклий Гарибашвили,Вахтанг Гомелаури,Михаил Саакашвили,Министерство обороны,Генпрокуратура РФ,МИД,МВД,Деловая газета "Взгляд",Баку,Тбилиси,Грузия,Азербайджан,
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