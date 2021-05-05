Байдену дали четыре совета перед встречей с Путиным

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По мнению эксперта, за шесть недель до встречи с Путиным Байден может начать переориентацию американо-российских отношений, сделав четыре «стратегических поворота».

Во-первых, как считает Кристиан, Байдену не следует переоценивать встречу на высшем уровне и делать ошибку, которую часто допускал его предшественник Дональд Трамп (особенно с Северной Кореей). Эксперт посоветовал президенту уделять первоочередное внимание рутинному, продуктивному общению между правительствами двух стран, а также переговорам по спорным вопросам.

Кристиан отметил, что хорошим шагом стало бы возвращение части дипломатов.

Во-вторых, эксперт советует Байдену вернуться к сделкам по контролю над вооружениями и избегать участия США в военных конфликтах рядом с Россией.

«Частью этого может стать возвращение к Договору об открытом небе, а также прекращение продолжающейся военной интервенции США в Сирии, где у России тоже есть силы. < > . Хотя американские и российские силы официально не воюют в Сирии, < > их близость по своей сути рискованна, и это ненужный риск», - подчеркнул он.

В-третьих, Байдену стоит отказаться от чрезмерного использования санкций, подчеркнул Кристиан, а в-четвертых - придерживаться политики деэскалации.

«Холодная война» окончена, но две наши страны сохраняют самые большие ядерные арсеналы на планете. В худшем случае отказ стран от мира может означать конец света в том виде, в каком мы его знаем», - заключил Кристиан.

Как писал «Рамблер», во время телефонного разговора, состоявшегося в середине апреля, Байден предложил Путину провести саммит на высшем уровне в третье стране.