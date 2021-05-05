В Индии возобновился рост случаев COVID-19

За минувшие сутки в стране было выявлено 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне. Число заболевших уже вторую неделю подряд превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.