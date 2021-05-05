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В Индии возобновился рост случаев COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
Число новых случаев COVID-19 в Индии вновь начало расти после трехдневного снижения прироста заболевших. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны, передает РИА Новости.
В Индии возобновился рост случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters
За минувшие сутки в стране было выявлено 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне. Число заболевших уже вторую неделю подряд превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.
2 мая сообщалось, что число скончавшихся в Индии в результате осложнений, вызванных новым коронавирусом, за сутки выросло на 3689, что стало рекордом с начала пандемии.
В Индии анонсировали начало вакцинации «Спутником V». Сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде получила первую партию российского препарата и заявила, что местные больницы ждут вторую поставку из России.
В мире,Минздрав РФ,РИА Новости,Индия,
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