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Подарок Стивена Сигала Николасу Мадуро сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Известный актёр посетил Венесуэлу и подарил президенту Николосу Мадуро японский меч.
Видео опубликовано в telegram-канале «РИА Новостей».
На кадрах видно, как известный американский актёр, во время своего визита в Венесуэлу преподносит в качестве подарка президенту Николасу Мадуро японский меч.
Стивен Сигал достаёт катану из кобуры и протягивает её Венесуэльскому лидеру. Мадуро с интересом берёт меч и сразу принимается позировать словно самурай. Проверяет остроту лезвия и убирает подарок обратно в кабуру. О других деталях встречи не сообщается.
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