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Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту

RT на русскомиещё 4
58 минут назад
Один из крупнейших аукционных домов в мире Sotheby’s заявил, что начнёт принимать основные криптовалюты в качестве нового способа оплаты на предстоящем аукционе.
Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Наряду с растущей популярностью цифрового искусства и цифровых инноваций, мы наблюдаем растущий аппетит коллекционеров к более удобным способам оплаты», — заявил главный технический директор Sotheby's Стефан Пепе.
Первой картиной, которую можно будет приобрести на аукционе за криптовалюту, станет работа британского художника Бэнкси под названием «Любовь витает в воздухе» (Love is in the Air).
Отмечается, что ставки планируют принимать в долларах США, биткоине и цифровой валюте Ethereum.
В 2019 году картина Бэнкси была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $12,2 млн, превысив в шесть раз начальную стоимость полотна.
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