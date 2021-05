Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"). На нем бывший лидер США собирается публиковать обращения к аудитории. Предполагается, что Трамп будет размещать информацию на сайте, а подписчики смогут делиться ею в своих соцсетях, пишет ТАСС