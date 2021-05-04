Украина
решила отказаться от российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Максим Степанов
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«Моя позиция принципиальная и неизменная: „Спутника“ в Украине не будет», — написал Степанов на своей странице в Facebook.
Он обосновывает свое решение тем, что Россия дискредитирует другие вакцины.
Степанов приводит обновленный отчет Европейской службы внешних связей.
«В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации», — уточняет украинский министр.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что граждане Украины едут прививаться от коронавируса в Россию. Они могут пересечь границу, если у них здесь есть родственники.