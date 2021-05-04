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"Они их получат": Лукашенко пригрозил европейцам проблемами

Мария Иванова
9 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции, вводимые Евросоюзом, и потребовал проверить работу европейских компаний в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, некоторые страны пытаются запугать Минск санкциями, а особенно в этом «усердствуют» европейцы.
«Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - заявил он.
Лукашенко отказался раскрывать детали белорусского ответа и пообещал, что «время покажет».
«Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас», - поручил он премьер-министру.
Лукашенко заявил, что имеет в виду некоммерческие организации и «иностранных агентов». Также он пригрозил, что ЕС придется возить грузы в Россию в обход Белоруссии - по Балтике «и вокруг Испании».
Как писал «Рамблер», ранее Лукашенко пригрозил запретить Польше и Литве транзит в Россию и Китай. Он говорил, что белорусские власти планируют переориентировать все торговые потоки с портов Литвы, из-за чего бюджет Литвы может потерять 30 процентов поступлений.
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