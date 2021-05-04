По словам Лукашенко, некоторые страны пытаются запугать Минск санкциями, а особенно в этом «усердствуют» европейцы.

«Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - заявил он.

Лукашенко отказался раскрывать детали белорусского ответа и пообещал, что «время покажет».

«Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас», - поручил он премьер-министру.

Лукашенко заявил, что имеет в виду некоммерческие организации и «иностранных агентов». Также он пригрозил, что ЕС придется возить грузы в Россию в обход Белоруссии - по Балтике «и вокруг Испании».