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Турция ужесточит локдаун

Lenta.ru
16 минут назад
Турция с 7 мая из-за ситуации, складывающейся с COVID-19, ужесточит локдаун, сообщает Министерство внутренних дел (МВД) страны.
«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — отмечает ведомство.
В стране запрещена, в частности, продажа алкоголя, электроники, игрушек, канцелярии и одежды.
Согласно действующим ограничениям, жители Турции с 29 апреля до 17 мая не должны покидать пределы дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.
Ранее, в апреле, сообщалось, что россияне нашли альтернативу Турции — они активно планируют отпуска в Краснодарском крае. Спрос на аренду жилья в регионе вырос на 20 процентов. В курортном центре края — Сочи — снять квартиру можно в среднем за 3,4 тысячи рублей в сутки, за год этот показатель вырос на треть.
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