Жена Гейтса останется без алиментов после развода

Жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда не будет претендовать на алименты при разводе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на копию ее заявления, попавшую в распоряжение издания.

В своем заявлении Мелинда Гейтс указала, что брак «разорван безвозвратно». Она отметила, что не ищет дополнительной финансовой поддержки, и попросила суд решить все имущественные вопросы так, как указано в их «соглашении о раздельном проживании».

Как отмечает TMZ, этот контракт не прилагался к заявлению о разводе. Супруги, скорее всего, не живут вместе уже какое-то время и ранее договорилось о разделе имущества.

Гейтсы попросили назначить дату судебного разбирательства на апрель 2022 года, «но почти наверняка все будет решено без суда».

Как писал «Рамблер», Билл Гейтс объявил о расставании с женой 4 мая. По его словам, они решили развестись «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Гейтс напомнил, что за 27 лет брака они с Мелиндой вырастили троих детей и создали благотворительный фонд. Гейтсы планируют продолжать совместную работу в фонде.