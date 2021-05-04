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Жена Гейтса останется без алиментов после развода

Мария Иванова
1 час назад
Жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда не будет претендовать на алименты при разводе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на копию ее заявления, попавшую в распоряжение издания.
В своем заявлении Мелинда Гейтс указала, что брак «разорван безвозвратно». Она отметила, что не ищет дополнительной финансовой поддержки, и попросила суд решить все имущественные вопросы так, как указано в их «соглашении о раздельном проживании».
Как отмечает TMZ, этот контракт не прилагался к заявлению о разводе. Супруги, скорее всего, не живут вместе уже какое-то время и ранее договорилось о разделе имущества.
Гейтсы попросили назначить дату судебного разбирательства на апрель 2022 года, «но почти наверняка все будет решено без суда».
Как писал «Рамблер», Билл Гейтс объявил о расставании с женой 4 мая. По его словам, они решили развестись «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
Гейтс напомнил, что за 27 лет брака они с Мелиндой вырастили троих детей и создали благотворительный фонд. Гейтсы планируют продолжать совместную работу в фонде.
Forbes оценивает состояние Гейтса в 124 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей.
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