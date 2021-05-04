Индийский политик-демократ Мутувель Карунаниди Сталин победил на выборах штата Тамилнад на юге страны, он выиграл с большим отрывом от конкурентов, пишут СМИ.

У него были трудности из-за своего имени, в 1989 году он приехал в СССР, и когда назвал свое имя в аэропорту, это вызвало неловкую ситуацию.