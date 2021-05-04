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Сталин победил на выборах в индийском штате

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад
Индийский политик-демократ Мутувель Карунаниди Сталин победил на выборах штата Тамилнад на юге страны, он выиграл с большим отрывом от конкурентов, пишут СМИ.
Сталин победил на выборах министра штата, сообщает India Today.
Отец политика Карунаниди назвал сына в честь советского лидера Иосифа Сталина, пишет Daily Mail. Сам демократ родился в 1953 году, в год смерти генсека ЦК КПСС Сталина.
У него были трудности из-за своего имени, в 1989 году он приехал в СССР, и когда назвал свое имя в аэропорту, это вызвало неловкую ситуацию.
В декабре 2020 года политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, одержал победу на выборах в региональный совет области Ошана в Намибии.
В мире,Видео,КПСС,
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