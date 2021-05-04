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В Британии сообщили ещё об одном досье с компроматом на Трампа

News.ru
3 часа назад
Стало известно ещё об одном досье на Дональда Трампа, которое было составлено автором доклада о связях бывшего президента США с Россией и экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Появилось еще одно досье с компроматом на Трампа
Фото: ReutersReuters
Согласно данным издания, доклад с компроматом был подготовлен во время президентского срока политика. Предполагается, что в нём якобы находились сведения о российском вмешательстве в американские выборы, а также сообщения о сексуальной эксплуатации. Документ был передан ФБР.
В октябре 2020 года Wall Street Journal сообщил, что за составлением досье на Дональда Трампа в 2016 году, которое доказывает якобы имевшие место связи тогдашнего кандидата от республиканцев с Москвой, стояла некая Ольга Галкина, которая работала по заданию британской разведки. По данным газеты, в 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, которая принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву. Отмечается, что к Галкиной обратился её знакомый Игорь Данченко, работавший на Стила. Он попросил россиянку найти информацию о связях Трампа и его окружения с Россией.
Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения, возможно, имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.
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