Появилось еще одно досье с компроматом на Трампа

Стало известно ещё об одном досье на Дональда Трампа, которое было составлено автором доклада о связях бывшего президента США с Россией и экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Фото: Reuters Reuters

Согласно данным издания, доклад с компроматом был подготовлен во время президентского срока политика. Предполагается, что в нём якобы находились сведения о российском вмешательстве в американские выборы, а также сообщения о сексуальной эксплуатации. Документ был передан ФБР.

В октябре 2020 года Wall Street Journal сообщил, что за составлением досье на Дональда Трампа в 2016 году, которое доказывает якобы имевшие место связи тогдашнего кандидата от республиканцев с Москвой, стояла некая Ольга Галкина, которая работала по заданию британской разведки. По данным газеты, в 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, которая принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву. Отмечается, что к Галкиной обратился её знакомый Игорь Данченко, работавший на Стила. Он попросил россиянку найти информацию о связях Трампа и его окружения с Россией.