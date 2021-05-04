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Кравчук допустил выход Украины из переговоров по Донбассу

Москва24
1 час назад
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров.
Украина может выйти из переговоров по Донбассу
Фото: ТАССТАСС
В эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что Киев будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов.
Кравчук добавил, что "все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось". "Значит надо искать другие форматы", – сказал он.
Первый президент Украины отметил, что с точки зрения Киева изменение формата предполагает другой состав и статус участников переговоров.
В частности, Украина предлагает перенести переговоры в Европу и пригласить к процессу "более высокий уровень должностных лиц".
Кравчук заключил, что украинская сторона определится со своей позицией после возможных встреч Владимира Путина с Джо Байденом и Владимиром Зеленским. В Госдепартаменте США ранее подчеркнули, что считают Минские соглашения основой дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины.
Договор предполагает запрет ведения огня, размещение вооружения, наступательных действий, он должен действовать до полного урегулирования конфликта.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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