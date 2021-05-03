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В Колумбии в ходе беспорядков ранены более 840 человек

RT на русском
1 час назад
В ходе общенациональных протестов в Колумбии более 840 человек получили ранения, из них 540 — сотрудники полиции, сообщает LA FM со ссылкой на заявление министра обороны страны Диего Молано Апонте.
840 человек пострадали в ходе беспорядков в Колумбии
Фото: ReutersReuters
«Наш долг — защищать тех, кто протестует, и тех, кто не протестует. Мы должны защищать граждан от тех, кто маскируется и использует эту толпу, чтобы терроризировать колумбийцев», — сказал министр.
По его словам, в ходе протестов были ранены «540 сотрудников национальной полиции и 306 гражданских лиц».
Отмечается, что вандализму подверглись 94 банка, 254 магазина, 14 платных дорог, четыре статуи, 23 служебных автомобиля, 69 транспортных станций и 36 банкоматов. Были сожжены 20 автобусов общественного транспорта.
Ранее стало известно о 17 погибших во время протестов против налоговой реформы, которые в течение последних дней проходили в Колумбии.
В мире,Происшествия,Колумбия,
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