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В штатах Джорджия и Алабама объявили угрозу торнадо

ТАСС
15 минут назад
Города и поселки с населением около 450 тыс. человек в штатах Джорджия и Алабама могут оказаться под ударом торнадо в понедельник. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.
В штатах Джорджия и Алабама объявили угрозу торнадо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно прогнозу на ближайшие часы, скорость ветра в указанных районах может превышать 30 м/с. Как минимум в трех небольших городах штата сильный ветер уже повредил здания и повалил деревья. О пострадавших в результате непогоды пока не сообщалось.
Власти округов Джорджии и Алабамы, затронутых ударом стихии, рекомендуют жителям не покидать домов и укрыться в убежищах на случай возникновения торнадо. Улучшение погоды ожидается в 16.00 (23.00 мск). Сильный шторм обрушился на Атланту, однако торнадо там не образовалось.
В конце апреля - начале мая на юге США начинается сезон торнадо. В этом году он стартовал немного позже обычного, однако из-за особенностей движения воздушных масс над Атлантикой шторма и ураганы могут быть сильнее, чем обычно, предупреждают метеорологи.
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