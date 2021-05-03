В штатах Джорджия и Алабама объявили угрозу торнадо

Города и поселки с населением около 450 тыс. человек в штатах Джорджия и Алабама могут оказаться под ударом торнадо в понедельник. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

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Согласно прогнозу на ближайшие часы, скорость ветра в указанных районах может превышать 30 м/с. Как минимум в трех небольших городах штата сильный ветер уже повредил здания и повалил деревья. О пострадавших в результате непогоды пока не сообщалось.

Власти округов Джорджии и Алабамы, затронутых ударом стихии, рекомендуют жителям не покидать домов и укрыться в убежищах на случай возникновения торнадо. Улучшение погоды ожидается в 16.00 (23.00 мск). Сильный шторм обрушился на Атланту, однако торнадо там не образовалось.